Martina Carbonaro, la cugina: "Non vogliamo un ergastolo, ne vogliamo tre"

La ragazza ha spiegato alle telecamere di "Pomeriggio Cinque" il dolore che la famiglia della ragazza sta provando in queste ore e di come Tucci, sia stato molto vicino a loro subito dopo la scomparsa della ragazza: "Siamo sconvolti. Ho fatto le ricerche con Alessio quel giorno - ha detto la ragazza al programma di Myrta Merlino -. Lui è stato insieme alla mia famiglia, ha giurato, ha pianto, che non sapeva niente, che la cercava e voleva dare il suo telefono per contribuire alle ricerche. Per lui Martina era un'amica e le voleva bene. Invece l'ha uccisa, l'ha massacrata, l'ha guardata stare in agonia. L'ha messa in una scatola e le ha buttato l'immondizia sopra. Poi è stato con i genitori di Martina".