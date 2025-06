Omicidio Martina Carbonaro, la preside delle medie: "Sognava di fare la chef"

Maria Grazia Silveri traccia un quadro del carattere di Martina, anche grazie ai numerosi racconti che ha raccolto dai professori che l'hanno avuta come alunna per diversi anni. "È uscito fuori un video molto bello in cui Martina durante la prima media, quando era una bambina molto timida e schiva, supera la sua ritrosia e sceglie la parola "Peace" (Pace) per far parte del team della gentilezza durante un'esercitazione di inglese. Il video è stato postato da una professoressa su Facebook proprio per ricordare Martina come l'abbiamo vissuta noi: dolce, timida e schiva. Una ragazza dolcissima", racconta la preside. E conclude: "Il ricordo più chiaro che ho di Martina è alla fine del suo percorso. Aveva deciso di scegliere come successivo percorso di studi quello per fare la chef, infatti, lei ha frequentato il primo anno dell’Istituto Alberghiero "Torrente", un'ottima scuola di Casoria, proprio perché voleva coltivare questo sogno. Questo mi è sembrato bellissimo perché spesso le ragazzine sognano altro".