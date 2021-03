Napoli, accoltella moglie e scappa ma poi si costituisce: lei è grave

infophoto

Ha accoltellato diverse volte la moglie in casa a Napoli e poi è fuggito: la donna, una 40enne, è ricoverata in condizioni molto gravi e sta per essere sottoposta ad un intervento chirurgico all'ospedale Cardarelli. La fuga del marito è invece durata solo poche ore: l'uomo si è costituito alla stazione dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni.