Dramma a Rosà (Vicenza): uccide la moglie e poi si suicida impiccandosi

Dramma familiare a Rosà, in provincia di Vicenza, dove i cadaveri di una coppia sono stati trovati nella loro casa. Sul posto è intervenuta la polizia di Bassano, che propende per la pista dell'omicidio-suicidio: la donna era coperta da un lenzuolo, mentre il marito si è impiccato. A fare la macabra scoperta un familiare, che aveva le chiavi, preoccupato perché nessuno rispondeva al telefono.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio in una villetta in via Ca' Dolfin, sulla strada che conduce a Bassano del Grappa. Le vittime sono una coppia di anziani coniugi, 83 anni lui, 77 anni lei. Secondo i vicini e il sindaco del paese, Paolo Bordignon, si trattava di una coppia tranquilla che non avrebbe mai evidenziato prima particolari problematiche. All'esterno della casa sono arrivati intanto i parenti delle due vittime. Un nipote ha riferito che aveva fatto visita ai nonni pochi giorni fa.

A fare la drammatica scoperta è stato un altro familiare, preoccupato perché la coppia non rispondeva al telefono da diverse ore. L'uomo, che aveva una copia delle chiavi, una volta all'interno della villetta ha trovato i corpi dei due coniugi e ha dato subito l'allarme, facendo intervenire sul posto la Polizia e l'ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto che confermare il decesso di entrambi.

La morte risalirebbe ad alcune ore prima. I due corpi erano in due stanze diverse. L'anziana, supina a terra, potrebbe essere stata colpita con un corpo contundente, non ancora trovato, ed era coperta da un lenzuolo. Il marito si sarebbe impiccato ad una trave della casa.