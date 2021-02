Trento, uccide la ex moglie con un'accetta e tenta il suicidio

ansa

Tragedia a Cortesano, centro a pochi chilometri da Trento, dove un imprenditore agricolo di 39 anni, Lorenzo Cattoni, ha ucciso la ex moglie, Deborah Saltori, 42 anni, colpendola alla carotide con un'accetta e ha poi tentato il suicidio. L'omicidio è avvenuto nella campagna in cui l'uomo stava lavorando. L'allarme è stato lanciato da un passante che ha notato il corpo del 39enne agonizzante a terra. Cattoni è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.