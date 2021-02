Rovigo, 20enne uccide il padre a martellate dopo una lite

ansa

A Porto Viro, in provincia di Rovigo, un ragazzo di 20 anni ha ucciso il padre, il 57enne Giovanni Finotello, a martellate. L'omicidio è avvenuto al culmine di una lite in famiglia. La vittima, deceduta in ospedale dove era stata trasportata d'urgenza, è stata colpita più volte alla testa e al busto.