Omicidio Martina Carbonaro, la psicoterapeuta Maria Rita Parsi: "C'è da fare un'educazione virtuosa al virtuale"

Quindi, facendo eco a quanto sostenuto nella stessa trasmissione da Mariastella Giorlandino, amministratrice di rete Artemisia Lab, Maria Rita Parsi prosegue: "Questo è un discorso molto serio che la scuola deve affrontare. Quindi, insieme all'educazione, ai sentimenti, al rispetto, ai diritti e ai doveri, che sono fondamentali per chi cresce in una società come quella odierna, c'è da fare un'educazione virtuosa al virtuale. Perché per questo ragazzo è come se l'azione l'avesse fatta il suo avatar, lui ha continuato a essere uno che andava a cercare la ragazzina. Siamo a un livello sul quale bisogna riflettere e bisogna cominciare a farlo seriamente". Infine aggiunge: "Bisogna formare. Formare gli adulti, gli insegnanti, i mezzi di comunicazione".