"Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro": 23enne arrestato nel Napoletano

I due si erano conosciuti a settembre 2023 e non si erano più sentiti fino allo scorso dicembre, quando il 23enne ha inviato alla ragazza un messaggio su WhatsApp e messaggi privati su diversi social network. I messaggi, inizialmente dal tono scherzoso, sarebbero diventati sempre più aggressivi con la pretesa, da parte del 23enne, di fidanzarsi con la minorenne che ha sempre opposto il suo rifiuto. Il 23enne avrebbe anche creato profili fake con la foto della 17enne e il suo numero di telefono, altri registrati con scatti e nomi dei genitori della ragazza.