"Ti faccio fare la fine di Martina Carbonaro": 23enne arrestato nel Napoletano

New York, morire per un cellulare © Da video
Le ha inviato un link alla notizia della morte di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato il 26 maggio 2025 ad Afragola (Napoli) e la ha scritto: "Ti faccio fare questa fine! Ti faccio uscire al Tg5! Tu sei infame ti devo sparare". Queste le minacce rivolte da un 23enne a una ragazza di 17 anni e per le quali il giovane è stato arrestato dai carabinieri.
Napoli: arrestato 23enne per atti persecutori
I due si erano conosciuti a settembre 2023 e non si erano più sentiti fino allo scorso dicembre, quando il 23enne ha inviato alla ragazza un messaggio su WhatsApp e messaggi privati su diversi social network. I messaggi, inizialmente dal tono scherzoso, sarebbero diventati sempre più aggressivi con la pretesa, da parte del 23enne, di fidanzarsi con la minorenne che ha sempre opposto il suo rifiuto. Il 23enne avrebbe anche creato profili fake con la foto della 17enne e il suo numero di telefono, altri registrati con scatti e nomi dei genitori della ragazza.
La ragazza ha presentato denuncia
La 17enne ha denunciato il tutto ai carabinieri di Casoria, recandosi in caserma con la madre, anche lei vittima di insulti e minacce di morte. Il giovane, 23 anni compiuti da pochi giorni, l'ha seguita e le ha inviato le foto della caserma mentre madre e figlia erano all'interno. I militari lo hanno trovato all'esterno dell'edificio con il cellulare ancora puntato verso la stazione e lo hanno arrestato per atti persecutori. Il 23enne si trova ora in carcere in attesa di giudizio.