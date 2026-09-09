Firenze, 18enne sequestrata e violentata in rosticceria: si salva dalla vetrina con il "signal for help"

Il 31enne avrebbe cominciato a palpeggiarla e nella foga le avrebbe strappato gli slip. La ragazza sarebbe riuscita a divincolarsi, mollando uno schiaffo in volto all'uomo e correndo verso la porta d'ingresso. Per chiedere aiuto ha battuto le mani contro la vetrina e fatto il gesto del "signal for help", facendo il segno del "quattro" con la mano e chiudendo le dita sul palmo. Poco dopo è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che ha bloccato e arrestato il 31enne.