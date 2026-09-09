Arrestato 31enne pakistano

Firenze, 18enne sequestrata e violentata in rosticceria: si salva dalla vetrina con il "signal for help"

Il commerciante l'aveva chiusa a chiave dopo una richiesta per usare il bagno. Un passante ha riconosciuto il gesto e ha fatto scattare l'arresto

09 Set 2026 - 16:49
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L'aveva rinchiusa e violentata all'interno della sua rosticceria a Firenze quando la 18enne, studentessa originaria degli Stati Uniti, è riuscita ad avvicinarsi alla vetrina del negozio. Quindi ha battuto le mani sul vetro per richiamare l'attenzione dei passanti e ha fatto il gesto del "signal for help". Una persona, che passava lì davanti per caso, lo ha notato e ha allertato immediatamente il 112. Così un 31enne pakistano è stato arrestato nel centro storico di Firenze: è accusato di sequestro di persona e violenza sessuale

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La serata con l'amica e l'ingresso nel negozio

 La ragazza, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, aveva trascorso la serata di martedì in compagnia di un'amica in un pub in zona Santa Croce. Poi, poco prima delle 2 di notte, le due giovani erano uscite dal locale e avevano deciso di fermarsi a mangiare un panino. La studentessa era entrata nella rosticceria, nei pressi di borgo Pinti, ha ordinato e ha chiesto di andare in bagno. Dopo averle indicato la strada, però, il commerciante avrebbe chiuso la porta d'ingresso a chiave e si sarebbe avvicinato alla giovane.

"Sono in pericolo", il segno universale per le donne che chiedono aiuto

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La violenza e la richiesta di aiuto

 Il 31enne avrebbe cominciato a palpeggiarla e nella foga le avrebbe strappato gli slip. La ragazza sarebbe riuscita a divincolarsi, mollando uno schiaffo in volto all'uomo e correndo verso la porta d'ingresso. Per chiedere aiuto ha battuto le mani contro la vetrina e fatto il gesto del "signal for help", facendo il segno del "quattro" con la mano e chiudendo le dita sul palmo. Poco dopo è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che ha bloccato e arrestato il 31enne.

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