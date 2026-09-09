A Begato

Genova, bimbo di 5 anni muore precipitando dalla finestra di casa

Il piccolo è stato inizialmente soccorso in gravissime condizioni, ma la corsa disperata verso l'ospedale si è rivelata vana: indagini in corso

09 Set 2026 - 15:11
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Tragedia a Begato, in provincia di Genova. Un bambino di 5 anni è morto precipitando dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Il bambino è stato inizialmente soccorso in gravissime condizioni da un'ambulanza della Croce rosa e da un'automedica, ma la corsa disperata verso l'ospedale si è rivelata purtroppo vana. Alla polizia è affidato il compito di verificare cosa sia effettivamente accaduto.

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Indagini in corso

 Le indagini sulla morte del piccolo sono state affidate alla squadra mobile della polizia, che ora avranno il compito di fare luce sulla tragedia. Gli investigatori stanno sentendo testimoni e vicini per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Da appurare, in particolare, se il piccolo fosse da solo in casa nel momento in cui è caduto dalla finestra.

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Già il terzo episodio

 In Liguria si sono già verificati due gravi episodi di bambini caduti da balconi o terrazzi nel 2026: uno a Savona e uno a Pietra Ligure (Savona). Nel primo caso, avvenuto a febbraio, un alunno di nove anni è precipitato da un'altezza di circa quattro metri da un terrazzino interno della scuola elementare Papa Giovanni XXIII a causa del cedimento di parte della ringhiera. Nel secondo episodio, a luglio, un bimbo di tre anni è caduto dal balcone.

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