Genova, bimbo di 5 anni muore precipitando dalla finestra di casa

Tragedia a Begato, in provincia di Genova. Un bambino di 5 anni è morto precipitando dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Il bambino è stato inizialmente soccorso in gravissime condizioni da un'ambulanza della Croce rosa e da un'automedica, ma la corsa disperata verso l'ospedale si è rivelata purtroppo vana. Alla polizia è affidato il compito di verificare cosa sia effettivamente accaduto.