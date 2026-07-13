Cosenza: bimba di due anni precipita da finestra, caduta attutita da un'auto

Una bimba di due anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Sul posto sono accorsi nell'immediatezza alcuni passanti che hanno allertato il 118. Soccorsa dai sanitari è stata trasferita nell'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.