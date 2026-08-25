Treviso, bimba di 5 anni precipita dal quinto piano: è gravissima

È ricoverata in gravissime condizioni una bimba di 5 anni, precipitata dal quinto piano del condominio dove vive a Montebelluna, in provincia di Treviso. La caduta della piccola si sarebbe interrotta solo sul terrazzino del secondo piano, dopo oltre dieci metri di volo. La piccola ora è stata presa in cura dall'ospedale di Treviso e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.