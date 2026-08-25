Treviso, bimba di 5 anni precipita dal quinto piano: è gravissima

È ricoverata in gravissime condizioni una bimba di 5 anni, precipitata dal quinto piano del condominio dove vive a Montebelluna, in provincia di Treviso. La caduta della piccola si sarebbe interrotta solo sul terrazzino del secondo piano, dopo oltre dieci metri di volo. La piccola ora è stata presa in cura dall'ospedale di Treviso e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.
La dinamica della caduta
L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina per cause ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni disponibili, in quel momento in casa con la bimba c'erano anche i due genitori che non si sarebbero però accorti di nulla. Sul posto i carabinieri di Montebelluna per gli accertamenti.