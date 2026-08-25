Morta per difterite a Palermo, i genitori denunciano i tre ospedali che avevano avuto la bimba in cura

I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo, hanno querelato i tre ospedali che hanno preso in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, del Civico e dell'ospedale dei Bambini, che dipende dal secondo. I genitori, indagati per omicidio colposo dalla procura di Palermo per non aver rispettato l'obbligo vaccinale, hanno presentato tutta la documentazione necessaria agli inquirenti palermitani tramite l'avvocato Luigi Marrandino, del foro di Napoli Nord. Al contempo, il padre e la padre di Anna Rosa hanno nominato come loro consulente di parte il professore Maurizio Municinò, specialista in Medicina legale, igiene e prevenzione.