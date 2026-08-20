A Ferragosto la bimba è stata dunque portata, ormai in gravi condizioni, nel pronto soccorso di un ospedale, dove è stata intubata. In questo frangente, i medici sono venuti a conoscenza della vaccinazione mancante. Visto che le condizioni non miglioravano, anzi peggioravano, è stata trasferita nel reparto di Terapia intensiva del nosocomio dove poi è deceduta. Qui i medici hanno tentato in ogni modo di salvarla, ma non ci sono riusciti nemmeno spostandola in Cardiochirurgia e attaccandola alla macchina per la circolazione extra corporea (Ecmo).