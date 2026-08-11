Nella serata di domenica, 9 agosto, la nonna della neonata sarebbe entrata nell'ospedale dove è ricoverata la figlia e avrebbe preso la bimba senza comunicarlo a nessuno. Immediato l'allarme lanciato dalla squadra mobile di Caserta. La polizia stradale si è immediatamente attivata, rintracciando il giorno seguente la targa della fuggitiva. Una pattuglia fiorentina poi è intervenuta, intercettando la vettura in autostrada e bloccando la donna. L'intenzione, secondo quanto ricostruito al momento dagli inquirenti, sarebbe stata quella di oltrepassare il confine e rifugiarsi in Romania.