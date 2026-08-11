Firenze, nonna strappa neonata dalle braccia della figlia in ospedale e fugge: arrestata in autostrada
Una giovane nonna ha sottratto la nipotina di pochi giorni dopo che il tribunale aveva deciso di toglierne l’affidamento a suafiglia
© Istockphoto
Ha portato via la nipotina dalle braccia di sua figlia, distesa sul lettino di un ospedale nel Casertano. Poi si è infilata nella sua auto ed è sgommata via. Una donna, originaria della Romania di Napoli, è stata fermata dalle forze dell'ordine mentre viaggiava con la neonata di dieci giorni sulla A1 in provincia di Firenze. Il gip toscano ha convalidato il suo arresto.
La nipotina sottratta e l'arresto
Nella serata di domenica, 9 agosto, la nonna della neonata sarebbe entrata nell'ospedale dove è ricoverata la figlia e avrebbe preso la bimba senza comunicarlo a nessuno. Immediato l'allarme lanciato dalla squadra mobile di Caserta. La polizia stradale si è immediatamente attivata, rintracciando il giorno seguente la targa della fuggitiva. Una pattuglia fiorentina poi è intervenuta, intercettando la vettura in autostrada e bloccando la donna. L'intenzione, secondo quanto ricostruito al momento dagli inquirenti, sarebbe stata quella di oltrepassare il confine e rifugiarsi in Romania.
Chi è la nonna arrestata
Secondo quanto riporta La Nazione, la nonna - molto giovane, con meno di 40 anni - avrebbe sottratto la nipotina dopo che un'ordinanza dei giudici aveva disposto di toglierne l'affidamento alla madre, anche lei giovanissima. La nonna, fermata e arrestata, era ricercata perché evasa dagli arresti domiciliari.