Sottratta dall'ospedale

Firenze, nonna strappa neonata dalle braccia della figlia in ospedale e fugge: arrestata in autostrada

Una giovane nonna ha sottratto la nipotina di pochi giorni dopo che il tribunale aveva deciso di toglierne l’affidamento a suafiglia

11 Ago 2026 - 16:35
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

Ha portato via la nipotina dalle braccia di sua figlia, distesa sul lettino di un ospedale nel Casertano. Poi si è infilata nella sua auto ed è sgommata via. Una donna, originaria della Romania di Napoli, è stata fermata dalle forze dell'ordine mentre viaggiava con la neonata di dieci giorni sulla A1 in provincia di Firenze. Il gip toscano ha convalidato il suo arresto. 

Google Preferred Site

La nipotina sottratta e l'arresto

 Nella serata di domenica, 9 agosto, la nonna della neonata sarebbe entrata nell'ospedale dove è ricoverata la figlia e avrebbe preso la bimba senza comunicarlo a nessuno. Immediato l'allarme lanciato dalla squadra mobile di Caserta. La polizia stradale si è immediatamente attivata, rintracciando il giorno seguente la targa della fuggitiva. Una pattuglia fiorentina poi è intervenuta, intercettando la vettura in autostrada e bloccando la donna. L'intenzione, secondo quanto ricostruito al momento dagli inquirenti, sarebbe stata quella di oltrepassare il confine e rifugiarsi in Romania. 

Chi è la nonna arrestata

 Secondo quanto riporta La Nazione, la nonna - molto giovane, con meno di 40 anni - avrebbe sottratto la nipotina dopo che un'ordinanza dei giudici aveva disposto di toglierne l'affidamento alla madre, anche lei giovanissima. La nonna, fermata e arrestata, era ricercata perché evasa dagli arresti domiciliari.

Ti potrebbe interessare

videovideo
firenze
arresto

Sullo stesso tema