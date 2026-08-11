Monza e Brianza, maltrattamenti in un asilo nido: arrestate due donne

Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un’educatrice 24enne, sono finite agli arresti domiciliari. Queste però non sono le uniche persone coinvolte nella vicenda: le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Monza hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici, di 32 e 49 anni, al momento non destinatarie di provvedimento cautelare.