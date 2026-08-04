Ai domiciliari sono finiti il garante della struttura e un operatore. Per altri cinque operatori, il gip ha disposto il divieto di esercitare la professione e di prestare assistenza a soggetti fragili, mentre altri sei sono indagati senza misure cautelari. I reati contestati riguardano presunti maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione infermieristica. A due persone sono contestate le condotte maltrattanti attive, ma dei maltrattamenti ne rispondono tutti in concorso per condotte omissive perché sarebbero stati presenti o ne erano a conoscenza, ma non avrebbero denunciato. Per l'esercizio abusivo della professione infermieristica, si contesterebbe la somministrazione di farmaci che può essere effettuata solo da personale infermieristico che non era presente nella struttura.