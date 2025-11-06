Cuneo, botte e umiliazioni a pazienti disabili: 21 indagati | I carabinieri: "Video aberranti"

Sono accusate di maltrattamenti, violenza privata e sequestro di persona i membri della cooperativa "Per Mano" di Cuneo indagati per botte e umiliazioni ai danni di pazienti disabili. L'inchiesta, condotta dai carabinieri, ha portato all'arresto della direttrice della struttura, Emanuela Bernardis, e della coordinatrice Marilena Cescon. A loro si aggiungono quattro persone ai domiciliari e undici sottoposte al divieto di avvicinamento. In totale gli indagati sono 21, di cui quattro rimasti a piede libero. Il colonnello Marco Piras, comandante provinciale dei carabinieri, ha parlato di "filmati aberranti". Gli ospiti del centro "erano in condizioni psicofisiche di assoluto disagio", ha confermato il procuratore capo Onelio Dodero.