Orrore in due Rsa di Pachino: anziani e disabili picchiati, 12 arresti

Dodici persone sono finite in arresto e altre quattro sottoposte a misure cautelari nell'ambito di un'indagine shock che ha scoperchiato un sistema di maltrattamenti e abusi in due comunità alloggio del Siracusano. I carabinieri della compagnia di Noto e del Nas di Ragusa hanno eseguito le ordinanze, coordinate dalla Procura di Siracusa, nei confronti degli operatori che lavoravano all'interno delle strutture socio-sanitarie situate a Pachino. Secondo quanto accertato dagli investigatori, almeno venti ospiti - tra cui persone anziane e disabili psichici - sarebbero stati sottoposti a violenze fisiche, umiliazioni e condizioni di vita inadeguate. I pazienti erano affidati alla cura delle strutture, ma in realtà venivano trascurati, picchiati e costretti a vivere senza l'assistenza necessaria.