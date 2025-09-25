Logo Tgcom24
Cronaca
DENUNCIA DI TRE PAZIENTI

Como, abusi su tre donne ospiti di una struttura per disabili: un arresto

In carcere un romeno impiegato nel centro come operatore socio sanitario. Le donne sarebbero state costrette a guardare film pornografici. Si indaga anche su due stupri

25 Set 2025 - 15:40
© ansa

I carabinieri di Cantù (Como) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un romeno di 38 anni impiegato come operatore socio sanitario in una struttura per disabili. L'arresto è stato disposto al termine di un'indagine avviata in seguito ad almeno tre denunce presentate da altrettante ospiti della struttura. Si tratta di tre donne di 20, 29 e 48 anni, ritenute tutte pazienti fragili, che lo scorso agosto sarebbero state costrette dal 38enne a guardare film pornografici contro la loro volontà e a subire altri abusi. I militari indagano anche sul presunto stupro di due delle tre pazienti.

