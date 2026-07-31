Padova, gli rubano la carrozzina e lancia un appello: la famiglia di Zanardi offre quella di Alex

L'ausilio permetterà a Jacopo di muoversi nell'immediato e di affrontare con serenità l'iter burocratico e i tempi di attesa necessari per la configurazione di una carrozzella definitiva. "Un gesto di grande buon cuore, emblematico e rappresentativo dell'animo e dell'immenso carisma di Alex", lo ha definito lo stesso Jacopo sui propri social, attraverso i quali ha voluto ringraziare la famiglia del campione per l'offerta. Del resto, l'ideale passaggio di consegne ha scatenato un'ondata di forte commozione generale, sul web e non solo. "Dopo giorni non facili", ricevere un supporto simile, intriso del carisma e del coraggio che Zanardi ha sempre trasmesso al mondo, trasforma una brutta pagina di cronaca in un bellissimo manifesto di solidarietà.