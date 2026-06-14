René De Silvestro: "L'infortunio a 17 anni mi ha cambiato la vita"

Era l’alba, e proprio la presenza di un amico nelle vicinanze gli ha salvato la vita: "Per fortuna mi ha visto e ha chiamato subito i soccorsi". Da lì è iniziata una corsa contro il tempo: il trasporto d’urgenza in ospedale, l’intervento immediato e una lunga degenza. "Sono stato sette mesi in ospedale", ricorda, sottolineando quanto quel periodo sia stato fondamentale per imparare a convivere con la nuova condizione.