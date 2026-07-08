Viaggiare è un diritto: le barriere invisibili di chi non vede e non sente

Accompagnare una persona sordocieca richiede tecniche precise. Nella "presa", chi guida offre il braccio e la persona lo afferra sopra il gomito, camminando sempre mezzo passo indietro; gli ostacoli — scale, gradini, marciapiedi — si affrontano ad angolo retto, con una breve pausa prima e dopo. Un segnale prezioso è il bastone bianco e rosso: a differenza del bastone bianco usato dai non vedenti, le sue strisce rosse indicano che alla disabilità visiva si somma anche quella uditiva. A completare il quadro ci sono le mappe tattili e i percorsi tattili — pavimentazioni a rilievo che si "leggono" con i piedi o con il bastone — presenti negli spazi pubblici e nelle stesse strutture della Fondazione.