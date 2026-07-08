Sordocecità, oltre 360mila invisibili: cosa significa non vedere e non sentire

Sul piano dei diritti, un passaggio importante è arrivato con la Legge 107 del 2010, che ha riconosciuto per la prima volta la sordocecità come disabilità unica e specifica. Il percorso ha fatto un ulteriore passo avanti con il disegno di legge cosiddetto Semplificazioni-bis, che ha esteso il riconoscimento a tutte le persone con compromissioni combinate di vista e udito, congenite o acquisite, a prescindere dall'età in cui insorgono. Un cambiamento tutt'altro che formale: avere una definizione chiara è la premessa per garantire il diritto alla salute, all'assistenza e a una reale autodeterminazione. La sfida, ora, è tradurre quel riconoscimento in diritti concretamente accessibili a tutte le persone sordocieche.