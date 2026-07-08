Malossi, Braille, LIS Tattile: come comunica chi non vede e non sente

Per chi non vede e non sente, comunicare non è mai un gesto scontato: è la via attraverso cui esprimere un bisogno, fare una scelta, costruire una relazione. Non esiste però un solo modo per farlo. I sistemi di comunicazione usati dalle persone sordocieche cambiano a seconda di quanto residuo di vista e di udito è rimasto, e la Lega del Filo d'Oro li insegna e li adatta a ogni persona. Un piccolo viaggio tra questi linguaggi aiuta a capire quanti ponti possono esistere anche là dove sembra esserci solo silenzio.