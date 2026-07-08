Progetto di vita, lo strumento che aiuta a pensare al futuro senza sentirsi soli

Qui nasce la confusione più comune. Il "dopo di noi", disciplinato dalla legge 112/2016, condivide con il progetto di vita l'intento di protezione e cura, ma ha una logica diversa: guarda al momento in cui i familiari non potranno più occuparsi del proprio caro, e i suoi progetti vanno rinnovati ogni anno. Diverso ancora è il progetto di vita indipendente: attraverso un finanziamento pubblico — il cosiddetto "budget di progetto" — la persona può assumere uno o più assistenti per migliorare la propria autonomia. Nato negli Stati Uniti negli anni Settanta e arrivato in Europa negli anni Novanta, ha trovato spazio nella normativa italiana con la legge 162/1998 e con la ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge 18/2009). Sono strumenti distinti ma non in conflitto: possono coesistere.