Progetto di vita, lo strumento che aiuta a pensare al futuro senza sentirsi soli

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Per le famiglie che convivono con la disabilità, una domanda torna sempre: cosa accadrà domani? Pensare al futuro di un figlio o di un familiare significa muoversi tra leggi, sigle e strumenti diversi, non sempre facili da distinguere. Uno dei più importanti è il progetto di vita, spesso confuso con altre misure che pure condividono l'obiettivo di protezione e cura. Capire cosa lo caratterizza è il primo passo per orientarsi, e la Lega del Filo d'Oro affianca le famiglie proprio in questo percorso.
Che cos'è il progetto di vita
Il progetto di vita è previsto dall'articolo 14 della legge 328/2000 ed è adottato dai Servizi sociali del Comune di residenza. La sua caratteristica principale è lo sguardo lungo: non si riferisce al breve termine, ma abbraccia l'intera esistenza della persona con disabilità, che viene presa in carico dai Servizi indicati nel progetto stesso. Non è un documento da rinnovare ogni anno, ma uno strumento che si adegua nel tempo, seguendo le necessità della persona man mano che cambiano.
Progetto di vita, "dopo di noi" e vita indipendente: le differenze
Qui nasce la confusione più comune. Il "dopo di noi", disciplinato dalla legge 112/2016, condivide con il progetto di vita l'intento di protezione e cura, ma ha una logica diversa: guarda al momento in cui i familiari non potranno più occuparsi del proprio caro, e i suoi progetti vanno rinnovati ogni anno. Diverso ancora è il progetto di vita indipendente: attraverso un finanziamento pubblico — il cosiddetto "budget di progetto" — la persona può assumere uno o più assistenti per migliorare la propria autonomia. Nato negli Stati Uniti negli anni Settanta e arrivato in Europa negli anni Novanta, ha trovato spazio nella normativa italiana con la legge 162/1998 e con la ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge 18/2009). Sono strumenti distinti ma non in conflitto: possono coesistere.
Cosa cambia con la riforma
Il quadro è destinato a evolversi. Il decreto legislativo 62/2024 introduce il "progetto di vita individuale personalizzato e partecipato", che dovrebbe entrare pienamente in vigore nei prossimi anni. L'obiettivo è mettere ancora di più al centro la persona e la sua partecipazione alle scelte che la riguardano: un principio che, per la Lega del Filo d'Oro, è da sempre alla base del proprio metodo.
Districarsi tra queste norme non è semplice, ed è qui che entra in gioco l'accompagnamento della Fondazione. Attraverso incontri di informazione e il lavoro quotidiano degli assistenti sociali — veri ponti tra la famiglia, i servizi e il territorio — la Lega del Filo d'Oro aiuta i genitori a diventare "informati" e consapevoli, in grado di far valere i diritti dei propri cari. Perché costruire un progetto di vita, in fondo, significa una cosa sola: guardare al futuro senza sentirsi soli.