Display Braille e intelligenza artificiale: la tecnologia che dà autonomia

Leggere un messaggio, accorgersi che squilla il telefono, riconoscere un oggetto o un volto: attività semplici che, per chi non vede e non sente, possono diventare piccole imprese. La tecnologia, però, sta ampliando le possibilità in modo sorprendente. Sono numerosi gli ausili che facilitano l'autonomia delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, e la Lega del Filo d'Oro ne promuove l'uso e la diffusione. Uno sguardo a questi strumenti aiuta a capire quanti canali possono aprirsi verso il mondo.