Sport e cultura, un diritto negato: cosa chiedono le persone sordocieche

Praticare uno sport, visitare un museo, coltivare una passione: sono cose che per molti fanno semplicemente parte della vita. Per le persone sordocieche, invece, restano spesso conquiste difficili. Eppure il tempo libero, come è emerso dalla Conferenza Nazionale delle Persone Sordocieche "Liberi di scegliere" promossa dalla Lega del Filo d'Oro, non dovrebbe mai trasformarsi in un "tempo vuoto": è uno spazio essenziale di benessere, relazione e identità. Renderlo accessibile è una questione di diritti.