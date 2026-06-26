Lega del Filo d'Oro, in dieci anni +74% di persone assistite

Le richieste si articolano in quattro aree. Sul lavoro, la piena attuazione su tutto il territorio della legge 68/1999 e del decreto legislativo 62/2024, con la possibilità di riadattare la postazione e di contare su Job Coach. Sul tempo libero, il potenziamento dei servizi di assistenza alla mobilità — come la "Sala Blu" delle ferrovie e la "Sala Amica" degli aeroporti — estesi anche agli autobus a lunga percorrenza. Su sport e cultura, l'accessibilità di impianti, musei e biblioteche. Sulla resilienza, sulla capacità di reagire, percorsi per rafforzare l'autostima e affrontare il dolore, e protocolli che diano alle vittime di violenza — in particolare le donne — gli strumenti per affrancarsene. E, infine, il diritto a relazioni e affettività, contro i pregiudizi che ancora oggi lo limitano.