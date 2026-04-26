A "VERISSIMO"

Michelle Hunziker: "Incredula che mia figlia Aurora si sposa"

La conduttrice televisiva racconta a "Verissimo" le nozze che saranno celebrate a luglio: "Tre giorni di matrimonio in Sicilia"

26 Apr 2026 - 17:59
© Da video

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Michelle Hunziker ospite a "Verissimo" domenica 26 aprile, ha raccontato dettagli sul matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti con il fidanzato Goffredo CerzaLe nozze saranno celebrate il 4 luglio 2026 e la conduttrice si è detta "ancora incredula".
"Il passo più grande l'hanno fatto - ha detto la conduttrice - stanno insieme da nove anni, sono bravissimi si sono messi insieme che avevano vent'anni, hanno fatto un bebè che adesso ha compiuto tre anni, Cesare".

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"Lo hanno già comunicato - ha aggiunto la conduttrice - si sposeranno il 4 luglio in Sicilia, sarà molto emozionante, non so neanche come farò perché solo a parlarne mi viene da piangere, sarà una tragedia, la mamma della sposa che piange tutto il tempo, infatti mi nasconderò".

"I fratelli di Auri sono emozionatissimi - ha poi rivelato - tutti e quattro parteciperanno, faranno delle cose, mia figlia ha tenuto tantissime cose segrete per gli ospiti perché vuole comunque emozionarci, però i quattro fratelli hanno tutti un ruolo". "Saranno tre giorni di matrimonio, una volta che facciamo una festa la facciamo bene", ha concluso Michelle Hunziker.

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