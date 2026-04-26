Michelle Hunziker: "Incredula che mia figlia Aurora si sposa"

Michelle Hunziker ospite a "Verissimo" domenica 26 aprile, ha raccontato dettagli sul matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti con il fidanzato Goffredo Cerza. Le nozze saranno celebrate il 4 luglio 2026 e la conduttrice si è detta "ancora incredula".

"Il passo più grande l'hanno fatto - ha detto la conduttrice - stanno insieme da nove anni, sono bravissimi si sono messi insieme che avevano vent'anni, hanno fatto un bebè che adesso ha compiuto tre anni, Cesare".