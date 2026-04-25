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"Amici", Kiara: "Mia mamma ha perso la vista lentamente"

La ballerina, eliminata dal talent show, parla del problema di salute della madre: "È stato difficile crescere così"

25 Apr 2026 - 19:11
© Da video

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Ospite a "Verissimo", Kiara, ballerina eliminata dal serale di "Amici", si è aperta su uno degli aspetti più delicati della sua vita: la malattia della mamma Cynthia e il legame profondissimo che le unisce.

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La danzatrice 22enne ha raccontato a Silvia Toffanin, con grande dolcezza e lucidità, la realtà con cui convive da sempre. "Mia mamma è cieca, ha perso la vista lentamente. Quando ero piccola riusciva a vedere un po’ di più, adesso non vede nulla", spiega, lasciando emergere tutta la complessità di una crescita segnata da responsabilità precoci.

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La giovane non nasconde quanto sia stato difficile affrontare questa situazione, soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza. "È stato complicato crescere così", ammette. "C’erano momenti in cui non poteva aiutarmi, ma lei è la donna più forte che conosca".

Le sue parole sono un tributo alla resilienza di Cynthia, che per la figlia rappresenta un modello assoluto: "Mi ispira tantissimo ogni singolo giorno. Quando sono giù mi basta pensare a lei, alla sua forza, per trovare la forza di rialzarmi. Lei è il mio idolo".

Si tratta di un racconto intimo, che mostra una Kiara matura, consapevole e profondamente grata, capace di trasformare una difficoltà familiare in un motore di energia e determinazione.

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