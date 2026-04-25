"Amici", Kiara: "Mia mamma ha perso la vista lentamente"
La ballerina, eliminata dal talent show, parla del problema di salute della madre: "È stato difficile crescere così"
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Ospite a "Verissimo", Kiara, ballerina eliminata dal serale di "Amici", si è aperta su uno degli aspetti più delicati della sua vita: la malattia della mamma Cynthia e il legame profondissimo che le unisce.
La danzatrice 22enne ha raccontato a Silvia Toffanin, con grande dolcezza e lucidità, la realtà con cui convive da sempre. "Mia mamma è cieca, ha perso la vista lentamente. Quando ero piccola riusciva a vedere un po’ di più, adesso non vede nulla", spiega, lasciando emergere tutta la complessità di una crescita segnata da responsabilità precoci.
La giovane non nasconde quanto sia stato difficile affrontare questa situazione, soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza. "È stato complicato crescere così", ammette. "C’erano momenti in cui non poteva aiutarmi, ma lei è la donna più forte che conosca".
Le sue parole sono un tributo alla resilienza di Cynthia, che per la figlia rappresenta un modello assoluto: "Mi ispira tantissimo ogni singolo giorno. Quando sono giù mi basta pensare a lei, alla sua forza, per trovare la forza di rialzarmi. Lei è il mio idolo".
Si tratta di un racconto intimo, che mostra una Kiara matura, consapevole e profondamente grata, capace di trasformare una difficoltà familiare in un motore di energia e determinazione.