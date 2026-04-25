"Amici", Kiara: "Mia mamma ha perso la vista lentamente"

La danzatrice 22enne ha raccontato a Silvia Toffanin, con grande dolcezza e lucidità, la realtà con cui convive da sempre. "Mia mamma è cieca, ha perso la vista lentamente. Quando ero piccola riusciva a vedere un po’ di più, adesso non vede nulla", spiega, lasciando emergere tutta la complessità di una crescita segnata da responsabilità precoci.