Federico Russo e l’amore: "Sono single, esco da una relazione importante di quattro anni"
L’attore de "I Cesaroni" parla della sua situazione sentimentale: "Vorrei diventare padre"
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Tornato a interpretare Mimmo ne "I Cesaroni", Federico Russo è stato ospite anche di "Verissimo", dove si è raccontato a cuore aperto, partendo dalla sua vita privata e dal momento che sta attraversando.
"Esco da una relazione molto importante, durata quattro anni", rivela l’attore, spiegando che la fine della storia non è stata segnata da litigi o tensioni, ma dalla necessità di ritagliarsi spazi personali e ritrovare un equilibrio individuale.
Nonostante la separazione, parla della sua ex compagna con grande affetto: "A lei devo tanto, mi ha fatto maturare molto, sia come uomo che come persona". Oggi, però, precisa di essere single.
Pur vivendo un periodo di transizione, il 28enne non nasconde un desiderio profondo: diventare padre. "Mi piacerebbe tantissimo", confida a Silvia Toffanin con un sorriso. "Sogno di continuare a fare l’attore e poi tornare dal mio piccolo nucleo, dalla mia piccola capanna".