Sabrina Salerno: "Il tumore mi ha cambiato la vita"

Sabrina Salerno ha poi raccontato che tutti i giorni fa i conti con la paura di una recidiva. "Questa estate ero in vacanza in Grecia in barca - le parole della cantante - e a un certo punto ho sentito un nodulino. Ero con mio figlio e tutti i miei amici. L'ho detto solo a mio marito e sono stata per quindici giorni zitta, poi però sono subito volata in ospedale. Ero sicurissima, invece era una conseguenza della radioterapia che aveva fatto una ciste d'acqua. Quindi io mi sono fatta un film di fantascienza, ma dopo un'esperienza del genere è logico e naturale avere un po' più di paura, una cosa con la quale faccio i conti tutti i giorni".