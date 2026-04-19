Sabrina Salerno: "Il tumore mi ha cambiato la vita"
La cantante e showgirl racconta a "Verissimo" il problema di salute superato: "Cerco di elaborare in maniera positiva"
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Sabrina Salerno, ospite domenica 19 aprile a "Verissimo", ha raccontato come il tumore abbia cambiato la sua vita e della paura di una recidiva. "Una cosa del genere quando arriva ti cambia certamente - ha detto -, nel senso che affronti e comprendi la vita in una maniera diversa. Però devo dire che tutto sommato è un percorso che si deve fare: io ho messo l'accento sulla prevenzione, per me è fondamentale parlare di questa cosa perché può salvarci la vita".
Sabrina Salerno ha poi raccontato che tutti i giorni fa i conti con la paura di una recidiva. "Questa estate ero in vacanza in Grecia in barca - le parole della cantante - e a un certo punto ho sentito un nodulino. Ero con mio figlio e tutti i miei amici. L'ho detto solo a mio marito e sono stata per quindici giorni zitta, poi però sono subito volata in ospedale. Ero sicurissima, invece era una conseguenza della radioterapia che aveva fatto una ciste d'acqua. Quindi io mi sono fatta un film di fantascienza, ma dopo un'esperienza del genere è logico e naturale avere un po' più di paura, una cosa con la quale faccio i conti tutti i giorni".
"Fortunatamente cerco di elaborare in maniera positiva, però credo sia naturale, quando rimani scottato hai paura di bruciarti", ha concluso Sabrina Salerno.