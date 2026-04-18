Laura Pirovano: "Ci sono stati momenti in cui era difficile continuare a crederci"

"Ci sono stati tanti momenti in cui era difficile continuare a crederci - le parole della campionessa - comunque io ho sempre dato il 100%, guardando ogni pezzo singolarmente sembrava ci fossero tutti, ma in un modo o nell'altro non sono mai riuscita a farli quadrare perfettamente".

"Dopo questo finale di stagione sono state due, tre settimane veramente incredibili e ora finalmente si è chiuso un cerchio", ha concluso Laura Pirovano.