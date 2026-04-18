Marta Filippi: "Ho chiesto io a Matteo Branciamore di uscire"
Ospite a "Verissimo" insieme al compagno, l’attrice racconta l’inizio della loro storia d’amore
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Gli attori Marta Filippi e Matteo Branciamore, protagonisti della fiction di Canale 5 "I Cesaroni - Il ritorno" raccontano a "Verissimo" la loro storia d'amore che dura da due anni. "Ci siamo conosciuti lavorando insieme su un altro progetto - ha detto l'attrice - però non c'eravamo mai presentati e lui molto carinamente ha detto 'ora vado lì e mi presento, dobbiamo lavorare insieme' io quella sera ero agitata, nervosa, io non lo riconosco e mi giro dall'altra parte, ho esordito malissimo".
"Abbiamo poi iniziato a lavorare insieme - ha proseguito Marta Filippi - io ero convinta che quello fosse il nostro primo incontro e gli dico 'Ciao Matteo, piacere di conoscerti' e lui ha detto 'Guarda che io mi ero già presentato'. C'era una simpatia oggettiva ma nessuno si è scomposto o sbottonato, qualche tempo dopo la simpatia aumenta, iniziamo a scriverci ogni giorno e io dicevo 'Ma perché non mi chiede di uscire?' cioè ci scriviamo ogni giorno".
"Quando mi piace veramente una persona ho più difficoltà - ha rivelato Matteo Branciamore - ho paura di fare un passo falso e quindi sono stato molto timido". "Quindi gli ho chiesto io di uscire - ha raccontato l'attrice - e da lì è iniziata la storia, la nostra prima uscita è stata una comica".
"La batteria della mia auto è morta sotto casa sua alle due e mezza di notte" ha detto l'attore. "È stata una serata molto piacevole, abbiamo fatto tardi - le parole di Marta Filippi - io ho sonno la sera e pensavo 'che bello finalmente vado a dormire', con tanto che era stata una serata molto piacevole, lui mette in moto e la macchina era morta e gli ho detto quindi 'qui sotto c'è un elettrauto amico di famiglia', siamo andati a dormire piuttosto tardi".