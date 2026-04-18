Marta Filippi: "Ho chiesto io a Matteo Branciamore di uscire"

"La batteria della mia auto è morta sotto casa sua alle due e mezza di notte" ha detto l'attore. "È stata una serata molto piacevole, abbiamo fatto tardi - le parole di Marta Filippi - io ho sonno la sera e pensavo 'che bello finalmente vado a dormire', con tanto che era stata una serata molto piacevole, lui mette in moto e la macchina era morta e gli ho detto quindi 'qui sotto c'è un elettrauto amico di famiglia', siamo andati a dormire piuttosto tardi".