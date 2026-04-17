Chiara Balistreri a "Verissimo": "Sono in lutto, Gabriel pensa di tapparmi la bocca ma sbaglia"
Dopo che all'ex fidanzato (condannato per maltrattamenti e lesioni) sono stati concessi i domiciliari, la ragazza teme ritorsioni e non si dà pace: "Cosa racconto a tutte le ragazze che mi scrivono e che hanno trovato la forza di denunciare?"
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“Sono in lutto. Ho paura e sono arrabbiata. Questa è una sconfitta per me e per tutte quelle donne che rompono il silenzio con tanto coraggio e sofferenza”. Questo il grido d'aiuto affidato ai social di Chiara Balistreri, la giovane che qualche giorno fa si era sfogata con le lacrime agli occhi perché avvertita che il suo ex fidanzato, Gabriel Costantin, condannato in Appello per maltrattamenti e lesioni a cinque anni e nove mesi, ha ottenuto di scontare il resto della pena agli arresti domiciliari, presso l’abitazione della madre.
Nella puntata di "Verissimo" in programma sabato 18 aprile alle 16.30 su Canale 5, Silvia Toffanin intervista la 23enne, tornata a far sentire la propria voce e che in trasmissione spiega le preoccupazioni e le angosce che la affliggono in questo periodo.
"Spero un giorno di poter dire 'È tutto finito'"
"È vergognoso. Cosa racconto a tutte le ragazze che mi scrivono e che hanno trovato la forza di denunciare? Bisogna che una donna sia cosciente che non finisce tutto con la denuncia", racconta Chiara che aggiunge: “Gabriel mi ha denunciato per diffamazione, pensa di tapparmi la bocca, ma io continuerò a parlare e a raccontare la verità". "La cosa assurda - spiega - è che gli siano stati concessi gli arresti domiciliari nonostante la sua condotta violenta in carcere e nonostante sia già evaso una volta dai domiciliari. Spero un giorno di sedermi su questa sedia e poter dire: ‘È tutto finito’ ”.