Chiara Balistreri a "Verissimo": "Sono in lutto, Gabriel pensa di tapparmi la bocca ma sbaglia"

“Sono in lutto. Ho paura e sono arrabbiata. Questa è una sconfitta per me e per tutte quelle donne che rompono il silenzio con tanto coraggio e sofferenza”. Questo il grido d'aiuto affidato ai social di Chiara Balistreri, la giovane che qualche giorno fa si era sfogata con le lacrime agli occhi perché avvertita che il suo ex fidanzato, Gabriel Costantin, condannato in Appello per maltrattamenti e lesioni a cinque anni e nove mesi, ha ottenuto di scontare il resto della pena agli arresti domiciliari, presso l’abitazione della madre.