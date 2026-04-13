Chiara Balistreri in lacrime: "Il mio ex andrà ai domiciliari, se succede qualcosa mi avranno sulla coscienza"

"A prendere la decisione di rimandarlo a casa perché merita una seconda possibilità", ha denunciato la ragazza, "sono state tre donne e questa cosa mi fa ancora più schifo. Però se io sbaglio, la mia pena me la fanno scontare tutta, sono sicura. La verità è che io stessa non ho giustizia e quel briciolo che mi era stato dato mi è stato anche levato". Lo scorso gennaio, nel corso di un altro procedimento, l'uomo era stato condannato in abbreviato in primo grado alla pena di un anno per stalking.



Nel video, la 23enne ha aggiunto che Constantin tornerà a casa della madre, "complice di suo figlio visto che è stato arrestato in presenza di sua madre, che l'ha aiutato durante tutta la latitanza e che paga l’avvocato per farlo uscire dal carcere". Una casa, ha aggiunto, "in cui io sono quasi morta, nella stessa casa dove ci sono due bambine minori, dove io ho preso botte per cinque anni".