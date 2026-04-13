Inps, il reddito di libertà sale a 530 euro

Il contributo è stato istituito nel 2020 (ma diventato operativo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022) per aiutare le donne vittime di violenza in condizione di povertà, con o senza figli e seguite dai centri antiviolenza e dai servizi sociali, e si prefigge aiutarle e accompagnarle nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza favorendo l’autonomia abitativa e personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli minori. La misura era pari a 400 euro mensili nel 2023 e 2024, salendo poi a 500 euro nel 2025: quest'ultimo importo sarà integrato, utilizzando le risorse statali o le risorse regionali trasferite per il finanziamento della misura.