Via libera in Calabria al "reddito di merito": mille euro agli universitari | Occhiuto: "Obiettivo trattenere i nostri migliori talenti"

Via libera in Calabria al "reddito di merito". Ad annunciarlo è il governatore Roberto Occhiuto. "Sono a Roma, dove sto seguendo da vicino alcuni dossier molto delicati che riguardano la nostra Regione. Ma ho voluto comunque riunire la Giunta per approvare un provvedimento a cui tengo particolarmente. Il mio governo regionale ha dato il via libera alla delibera che istituisce in Calabria il 'reddito di merito' - ha spiegato il presidente -. Dal prossimo anno accademico, gli studenti calabresi che frequenteranno le università regionali, con una media alta e in regola con il proprio percorso di studi, riceveranno un contributo mensile di mille euro, liberamente utilizzabile".