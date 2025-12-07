Chiara Balistreri: "Io e mia mamma minacciate di morte sui social"

In attesa di conoscere il verdetto sul processo per stalking che vede imputato sempre l'ex compagno denunciato per la prima volta con un video su Tik Tok, la 23enne di Bologna racconta di aver ricevuto minacce di morte sui social. "Ho visto un accanimento e la denuncia che ho subito sporto è diventata un'ennesima integrazione al suo fascicolo d'inchiesta", spiega l'ex naufraga. "Per giorni sono stata tempestata di messaggi di morte e di odio su qualunque social, tutte frasi che erano state dette da lui per anni e che ho denunciato già in passato", afferma. E sulla madre finita, come lei, nel mirino degli haters in rete aggiunge: "Mi spiace sempre più per chi accanto a me vive questa situazione perché io bene o male vedo come gestirla".