Chiara Balistreri: "Io e mia mamma minacciate di morte sui social"

A "Verissimo" la 23enne parla dei maltrattamenti commessi dall'ex compagno, condannato, poi presenta il nuovo fidanzato Nicolò
© Da video
"Sono soddisfatta ma mi aspettavo di più". Ospite a "Verissimo" Chiara Balistreri commenta la sentenza di primo grado a carico di l'ex fidanzato Gabriel Costantin, condannato a sei anni e tre mesi per violenze e maltrattamenti, appresa lo scorso giugno mentre si trovava in Honduras come concorrente dell'"Isola dei Famosi".
In attesa di conoscere il verdetto sul processo per stalking che vede imputato sempre l'ex compagno denunciato per la prima volta con un video su Tik Tok, la 23enne di Bologna racconta di aver ricevuto minacce di morte sui social. "Ho visto un accanimento e la denuncia che ho subito sporto è diventata un'ennesima integrazione al suo fascicolo d'inchiesta", spiega l'ex naufraga. "Per giorni sono stata tempestata di messaggi di morte e di odio su qualunque social, tutte frasi che erano state dette da lui per anni e che ho denunciato già in passato", afferma. E sulla madre finita, come lei, nel mirino degli haters in rete aggiunge: "Mi spiace sempre più per chi accanto a me vive questa situazione perché io bene o male vedo come gestirla".
Chiara Balistreri, ora, è pronta a riprende in mano la sua vita e in studio presenta il nuovo fidanzato Nicolò con il quale spera di ritrovare una serenità di coppia. "Non gli ho raccontato subito la mia storia perché volevo che conoscesse un lato spensierato di me e non una versione triste legata alla sofferenza del passato", dice la giovane.