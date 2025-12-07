Paola Caruso sulla perdita della madre adottiva: "Morta all'improvviso, dolore enorme"

"Nell'ultimo mese era stabile, quando dalla struttura mi hanno chiamata per dirmi che si era spenta ho pensato ad uno scherzo e ho riattaccato", spiega, in lacrime, la showgirl che poi ripercorre i momenti di "buio totale" che sono seguiti: "Mi sono sentita morire, mia mamma non c'era più e io non ero lì con lei". Poi confida l'incredulità per un decesso avvenuto senza apparenti segnali: "Ero convinta che almeno per altri due anni sarebbe stata con noi".