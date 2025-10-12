Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
A "Verissimo"

Paola Caruso: "Mio figlio riesce a camminare senza tutore"

A "Verissimo" la showgirl racconta il sollievo per l'intervento riuscito e la preoccupazione per la salute della madre

12 Ott 2025 - 17:19
© Da video

© Da video

Dal sollievo per un intervento riuscito alla preoccupazione per un altro. Ospite a "Verissimo" la showgirl Paola Caruso parla dei problemi di salute di suo figlio Michele, 6 anni, e della sua mamma adottiva Wanda, malata da diversi anni di Alzheimer. 

"Il danno al nervo sciatico di mio figlio è definitivo, non tornerà più come prima", confida l'ex "bonas" di "Avanti un altro" che in trasmissione aveva racconta il dramma vissuto durante una vacanza in Egitto e che l'ha costretta a volare negli Stati Uniti per far sottoporre il bimbo a una delicata operazione chirurgica. "Dopo l'intervento riesce a camminare senza tutore, volevo che iniziasse le elementari senza sentirsi diverso dagli altri compagni", confida.

Leggi anche

Ornella Muti e la storia con Adriano Celentano: "Pensavo di amarlo"

Virginia Mihajlovic ricorda il padre Sinisa: "La sua forza ha ispirato il nome di mio figlio Leone"

Paola Caruso racconta poi l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute di sua madre Wanda e della difficile scelta di mandarla sotto i ferri. "Da un mese e mezzo è ricoverata in ospedale, quando entro in stanza mi cerca con gli occhi ma ormai non si muove quasi più", dice la showgirl che spiega di aver autorizzato un intervento per l'inserimento di un sostegno per l'alimentazione: "Non deglutiva più e non potevo vederla morire di fame".

paola caruso
verissimo