Paola Caruso: "Mio figlio riesce a camminare senza tutore"

A "Verissimo" la showgirl racconta il sollievo per l'intervento riuscito e la preoccupazione per la salute della madre
© Da video
Dal sollievo per un intervento riuscito alla preoccupazione per un altro. Ospite a "Verissimo" la showgirl Paola Caruso parla dei problemi di salute di suo figlio Michele, 6 anni, e della sua mamma adottiva Wanda, malata da diversi anni di Alzheimer.
"Il danno al nervo sciatico di mio figlio è definitivo, non tornerà più come prima", confida l'ex "bonas" di "Avanti un altro" che in trasmissione aveva racconta il dramma vissuto durante una vacanza in Egitto e che l'ha costretta a volare negli Stati Uniti per far sottoporre il bimbo a una delicata operazione chirurgica. "Dopo l'intervento riesce a camminare senza tutore, volevo che iniziasse le elementari senza sentirsi diverso dagli altri compagni", confida.
Paola Caruso racconta poi l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute di sua madre Wanda e della difficile scelta di mandarla sotto i ferri. "Da un mese e mezzo è ricoverata in ospedale, quando entro in stanza mi cerca con gli occhi ma ormai non si muove quasi più", dice la showgirl che spiega di aver autorizzato un intervento per l'inserimento di un sostegno per l'alimentazione: "Non deglutiva più e non potevo vederla morire di fame".