Paola Caruso: "Mio figlio riesce a camminare senza tutore"

Paola Caruso racconta poi l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute di sua madre Wanda e della difficile scelta di mandarla sotto i ferri. "Da un mese e mezzo è ricoverata in ospedale, quando entro in stanza mi cerca con gli occhi ma ormai non si muove quasi più", dice la showgirl che spiega di aver autorizzato un intervento per l'inserimento di un sostegno per l'alimentazione: "Non deglutiva più e non potevo vederla morire di fame".