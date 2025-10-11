Virginia Mihajlovic ricorda il padre Sinisa: "La sua forza ha ispirato il nome di mio figlio Leone"

Ospite a "Verissimo" la modella: "Al battesimo ho provato malinconia per la sua assenza"
© Da video
Nello studio di "Verissimo" Virginia Mihajlovic ripercorre le emozioni del battesimo in Puglia del secondo figlio Leone Sinisa, una giornata di festa in famiglia circondata tuttavia da un velo di malinconia per l'assenza del padre Sinisa, l'ex allenatore del Bologna morto nel dicembre 2022 a causa di una leucemia. "Anche nei momenti più belli la sensazione di mancanza c'è e bisogna imparare a conviverci", spiega.
Nel corso dell''intervista l'influencer svela perché ha scelto di dare il nome di Leone Sinisa al suo secondogenito, nato nel settembre 2024 dall'unione con Alex Vogliacco. "Quando ho scoperto di aspettare un maschio non ho esitato a dare quel nome nella speranza che prendesse la forza che mio padre aveva nel suo carattere".
"L'insegnamento più bello che mi ha trasmesso è senza dubbio quello di lottare per qualsiasi cosa, mi diceva sempre di non mollare e grazie a lui oggi mi sento una donna sicura e coraggiosa", dice Virginia Mihajlovic che poi aggiunge l'importanza della famiglia: "Non è un valore scontato, per me è essenziale grazie anche all'esempio che ho avuto guardando i miei genitori".