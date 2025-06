Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco hanno organizzato una festa pazzesca per il battesimo del loro secondogenito Leone Sinisa, il cui nome è un chiaro omaggio al nonno Sinisa Mihajlovic. Per accogliere i numerosi ospiti, la coppia ha pensato a una pranzo luculliano nel giardino di una masseria in Puglia. Sui social hanno documentato la giornata, iniziata con la cerimonia in chiesa e terminata, dopo il pasto abbondante, con un bel tuffo in piscina.