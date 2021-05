Virginia Mihajlovic è incinta: Sinisa si commuove

Leggi Anche Non solo Allegri e Mihajlovic, guarda le sexy figlie dei mister

A Sinisa viene recapitata una scatola da aprire. Dentro c'è un biglietto con scritto "Ci vediamo a novembre" e una tutina con ricamate le parole "Sorpresa! Ciao nonno". Colto alla sprovvista, non sa bene come reagire. "Ma è tuo? Ma state scherzando? Ma quest'anno?" chiede alla figlia, sopraffatto dalla grande emozione. Poi scoppia in lacrime al settimo cielo.

Virginia ha scelto la stessa modalità, una scatola con dentro un biglietto e una tutina ricamata, anche per far sapere al suo compagno Alessandro Vogliacco che presto diventerà papà. "Che abbia inizio il nostro viaggio più bello", ha scritto su una lavagnetta messa all'interno del pacco con anche un ciuccio e il test di gravidanza. Anche tutti gli altri membri della famiglia hanno avuto la notizia in confezione regalo.



"Mentre scrivo queste parole, e riguardo questo video per l’ennesima volta, sono ricoperta da brividi, i brividi più magici mai provati sulla mia pelle" ha scritto Virginia condividendo il video su Instagram. E ha proseguito: "Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà. Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della Vita."

