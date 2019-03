Non solo Allegri e Mihajlovic, guarda le sexy figlie dei mister

Belle, sexy e molto social. Le figlie dei mister conquistano i follower a suon di foto intriganti e di storie imperdibili. Ne sanno qualcosa Valentina Allegri, diventata single da poco che si è concessa una vacanza al caldo. E che dire delle figlie di Sinisa Mihajlovic? Per loro l'Isola dei famosi è stato solo l'ennesimo colpo per accrescere i fan di Virginia e Vicktorija. Poi c'è Matilde Mourinho, Katia Ancelotti, le figlie di de Boer. Insomma tutte pronte ad “allenare” i follower...

Virginia e Vicktorija Mihajlovic sono state concorrenti dell'Isola dei famosi 2019: star del web sono molto legate a papà Sinisa. Per loro pagine social ricche di scatti mozzafiato e inquadrature imperdibili da far andare nel pallone i fan.



Dopo l'impresa di martedì sera, non solo mister bianconero Allegri è cliccatissimo, ma pure la figlia Valentina, già reginetta dei social. Da poco tornata single dopo la storia d'amore con il cantante del trio Il Volo, Piero Barone, fresca di laurea, Valentina ha raccontato in tv di andare perfettamente d'accordo con la nuova compagna di papà, Ambra Angiolini.



Anche Matilde Mourinho è scatenata su Instagram. Indimenticabile è la sua scollatura sfoggiata qualche anno fa al fianco di un imbarazzato papà Josè durante un red carpet ai Gq Awards.



Social e mondana anche Katia Ancelotti, figlia di Carlo, come pure le meravigliose figlie di Frank de Boer, allenatore della Atlanta United ed ex calciatore olandese. Sfoglia le pagine di Beau, Romy e Jacky...