"Isola dei famosi", eliminate le sorelle Mihajlovic

In prima serata su Canale 5 va in onda la settima puntata dell' Isola dei famosi . Nel nuovo appuntamento con il reality condotto da Alessia Marcuzzi si parlerà di quello che è accaduto in settimana, dalla lite tra Marina La Rosa e Jo Squillo , all'accesso scontro tra Luca Vismara e Jeremias Rodriguez . L e sorelle Mihajlovic (Viktorija e Virginija) devono abbandonare le spiagge dell’Honduras. Intanto, dalla prossima settimana, l'Isola tornerà al suo giorno classico (il lunedì).

SOLEIL CONTRO TUTTI - Continua a bruciare il fuoco che ha acceso lo scontro tra Soleil e Ariadna, quest'ultima sostenuta anche da Marina e Jo che hanno aspramente criticato la modella italo-americano e il suo atteggiamento. In tutto questo, Jeremias era rimasto nel mezzo in un primo momento, diviso tra il difendere la propria fidanzata e cercare di mantenere i rapporti con i naufraghi. Ma successivamente le divergenze tra le due fazioni sembrano insormontabili e questo ha spinto l'argentino ad allontanarsi, decidendo di non raccogliere più lumache per tutti, ma conservandole solo per sé e Soleil. La questione "lumache" fa scoppiare una lite furiosa tra lo stesso Jeremias e Paolo Brosio. Secondo il fratello di Belen, Brosio si dà da fare solo davanti alle telecamere.