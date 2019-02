"Isola dei famosi", stavolta la lite è tra Sarah e Ghezzal

Ormai i naufraghi sull' Isola dei famosi non fanno altro che litigare. Dopo Soleil e Ariadna , adesso tocca a Sarah e Ghezzal . Tutta colpa di un cocco, che i ragazzi hanno deciso di aprire e mangiare senza chiedere il permesso al leader. L'ex calciatore si è sentito scavalcato e ha inveito contro la ragazza che ha detto la sua e si è difesa: "A me la libertà di parola non la toglie nessuno".

Sarah confida a Jo: "Questa discussione mi costerà la nomination". Luca la difende e attacca: "Ghezzal pretende pace e serenità dal gruppo, ma poi è il primo a non dare il buon esempio, utilizzando dei toni un po' forti".

Dal canto suo Sarah cambia pagina e non nasconde l'interesse che nutre nei confronti di Paolo Brosio: "Potrebbe stimolarmi l’ormone. Vediamo che succede, in un mese può darsi che 'ndo cojo, cojo! Anche se secondo me qua lui non coje perché sta debole, il ragazzo".