Isola dei Famosi, amicizia in crisi tra Jo e Marina: "Non mi hai salvato"

Cambiano in fretta gli equilibri sull' Isola dei famosi . Nell'ultima puntata Marina La Rosa non ha fatto il nome di Jo Squillo nella catena di salvataggio. Una mossa che sa di tradimento, ma l'ex gieffina ha spiegato di averlo fatto per strategia, in modo da evitare la nomination alle Mihajlović: "Se avessi salvato te, tu poi avresti fatto il nome di Stefano Bettarini e non quello delle sorelle". Jo però non è del tutto convinta...

Tra Jo e Marina si insinua anche lo spettro di Soleil, difesa a spada tratta in puntata dalla Squillo. L'ex gieffina non riesce a capacitarsi di come l'amica sia riuscita a considerarla bonariamente una "bad girl", quando con il suo ingresso e il suo comportamento ha distrutto tutti gli equilibri. "In un gruppo di donne come il nostro è costruttivo che ci sia una personalità come quella di Soleil" spiega lei, sorpresa a sua volta di come Marina gliel'abbia fatta pagare non salvandola nella catena dell'eliminato.



Dopo le spiegazioni dell'amica Jo confessa di aver imparato la lezione, ma ribadisce: "Io per te non l’avrei mai fatto, io ti sostengo in ogni caso". Marina cerca di ridimensionare la discussione, rincuorandola sull'importanza della loro amicizia nonostante le differenze che potrebbero dividerle e insieme si dirigono a letto più sollevate.