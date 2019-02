"Isola dei famosi", tra Ghezzal e Ariadna prove di intesa sulla Isla Bonita

Dopo la prova leader vinta nella puntata di mercoledì dell' Isola dei Famosi , Ghezzal ha deciso di passare la sua prima notte sulla Isla Bonita con Ariadna Romero, godendo di tutti i comfort. Tra i due c'è una evidente intesa: lei si confida con lui che la fa sentire al sicuro. Scherzano e ridono. Ma tutto per ora resta nell'alveo dell'amicizia. Chissà per quanto tempo ancora...

Al risveglio dalla nottata trascorsa su un vero letto avvolto da lenzuola bianchissime, Ghezzal trova un messaggio che Ariadna ha inciso per lui su una foglia tropicale. Un semplice "Grazie". Il leader si risveglia concedendosi il lusso di farsi una doccia mentre ad attenderlo c’è una colazione vera e gustosa.



Ad Ariadna sembra di stare in paradiso e approfitta della convivenza a due per confidarsi con Ghezzal, confessandogli che il suo problema nella vita è il fatto di volere tutto e subito: "Quando mi piace una cosa vado come un treno", Ghezzal non sembra affatto dispiaciuto dalla cosa, mentre lei vorrebbe essere più prudente e coscienziosa. I giorni trascorsi sull’#isola hanno fatto di Ghezzal un naufrago saggio: “La pazienza è la qualità più forte che si sviluppa stando sull’isola, da questa esperienza puoi solo imparare”. Forsa la pazienza che serve a entrambi perché la loro amicizia si trasformi in qualcosa di diverso...